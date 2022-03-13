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【疫下失業】40歲月光族港男疫下失業半年　靠4招自救：每個月都有錢剩

親子 13:30 2022/03/13

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失業港男靠4招自救。

新冠肺炎疫情持續逾2年，各行各業都大受影響，不少人都面臨失業困境。不過，近日有名40歲單身港男在網上討論區分享，在疫情下失業後的改變，他戒掉以往亂花錢的習慣、搬回父母家住，更分享4大低慾望的生活習慣。

有40歲港男在「香港討論區」分享，自己在舊公司做了10年，卻不幸在疫情下失業。他表示，自己有一個已供完自住的單位，但因為以往比較愛購物，幾乎是月光族，失業時只有約5萬元現金。

在失業後，失去了收入來源，當時感到很徬徨，不過他與朋友聊天和自己看書後，決心借住這個機會改變生活習慣。

1. 出售收藏品

港男把家中大部分收藏品賣出，包括模型、漫畫，只剩下幾件衫褲和兩對波鞋。

2. 將單位放租

他搬回父母家同住，把自住單位放租，扣除管理費每個月收返萬二蚊，每月給媽媽$5000家用，包食住，最後只帶著數套衫褲和手提電腦、平板電腦就回父母家。

3. 戒掉亂洗錢習慣

他表示，以往很喜歡喝珍珠奶茶或去買便利店買飲品，現在外出會帶一個裝滿水的水樽，省掉不必要的花費。他亦不再購買模型和漫畫，改以在YouTube看開箱片就算。

4. 只享受免費娛樂

港男每周有3日跟父母一起行山，在家中看Netflix或在樓下公園跑步，都是不用花錢的娛樂。

港男表示，如此生活了好幾個月，每個月都有錢剩，最多試過每月剩$5000。現在每月剩的錢亦會用作投資，買入基金股票。除了身體變得健康，與父母的關係亦改善，最重要的改變是戒掉亂洗錢的習慣，

以前工作壓力大，一唔開心就買嘢返屋企，但係就算買嘢嘅開心都係好短暫，或者上天就係俾呢個失業嘅機會我重新檢視自己人生。

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責任編輯：王明芳

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