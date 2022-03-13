【催交功課】小朋友染疫科任老師致電催交功課　揚言遲交會影響評估成績

▲ 有港媽在社交網站指小朋友染疫，卻遭老師催交功課，否則會影響評估成績，港媽大感無奈。

疫情來勢洶洶，不少小朋友不幸染疫，有名港媽日前於社交平台指小朋友不幸染疫，並請了病假，但仍被學校科任老師致電催交功課，更明言不交齊功課無得溫習，會影響下次評估成績，令港媽嘆息「健康比成績緊要嗎？」。

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有名港媽於Facebook「家長 Secrets」發文指，小朋友「中咗新冠」，請了病假，但科任老師在已知小朋友情況下，打電話催交功課，更「威脅」：「唔快啲交齊就會延遲批改，無得溫習，影響下次評估成績。」科任老師的說話，令港媽不禁慨嘆：

小朋友的健康比成績緊要嗎？

帖文一出引起一眾媽媽熱議，有人認為「呢啲完全無愛心無人性直情唔適合做老師」、「學生成績係佢業績」、亦有人認為是校方政策問題，「學校管理層要查老師批改功課」、「其實老師都唔想追」。不過，亦有網民指出兩大「盲點」：「本身份功課係幾時叫你開始做？老師幾時打嚟，佢俾嘅deadline 又係幾時？究竟係老師不近人情，定係家長不負責任，時間好關鍵。」

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責任編輯︰王明芳