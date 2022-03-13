【院舍爆疫】聶德權指本周五前外展隊可為所有院舍打首針　擬擴展服務至獨居或行動不便長者

▲ 聶德權指本周五外展隊為院友打首針，擬擴展服務至獨居或行動不便長者。

本港新冠疫情持續，安老院舍成為爆疫重災區，負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權指出，現時有約52%安老院舍長者已接種首劑新冠疫苗，本周五（18日）疫苗外展隊上門為全港院舍接種首劑疫苗後，將會部署第二針、第三針的安排。 他又說，未來或會擴大至上門接種服務，為獨居或行動不便長者打針；政府會根據專家委員會及相關數據，再研究是否需要接種第四劑疫苗。

聶德權接受無綫電視《講清講楚》訪問時表示，現時外展隊已到過900多間院舍，相信在周五前外展隊或會到訪所有院舍，不過他形容這只是第一階段，因為往後仍然有第二針、第三針，所以這個全覆蓋要完成接種第一、第二、第三針，故當局會繼續推動，按情況再去部署如何再加速，鋪排外展隊為院舍長者打第二針、第三針。

社聯及醫學組織聯會等，有意展開上門接種服務，聶指當局將會全力支持及配合，盡快開展為獨居或行動不便長者上門接種疫苗的工作，「在社福系統內約有5萬名獨居及殘疾人士，或要考慮會否在同一時間處理同一屋邨居住人士，亦要考慮如何處理疫苗、安排接種疫苗後的觀察時間等」。他認為在計劃試行後，當局會再作參考，考慮如何擴展相關安排。

當局早前更改指引列明確診公務員康復後，若核酸檢測呈陽性不會視為「復陽」或二次感染。聶德權解釋，曾經接種兩劑疫苗的確診僱員，在第六、七日快速檢測呈陰性基本上已經康復，由於或仍有病毒殘留，靈敏度高的核酸檢測結果或呈陽性，但並非再次確診，傳播風險亦低，故有相關安排；惟重申並非再次確診都要上班，若僱員有病徵，則不應上班。

另外，針對全港市民接種第四劑，他於節目後稱，疫苗接種次數及相隔距離需基於科學數據，最近亦有調整接種相隔距離，當局將會根據專家委員會以及數據，再研究是否需要市民接種第四劑疫苗。

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責任編輯/記者：陳麗娜