【快速測試】生物科技協會測試市面24款快速測試劑　有9款表現較佳【附名單】

▲ 生物科技協會測試市面上24款快速測試劑。（資料圖片）

生物科技協會測試市面上24款快速測試劑，發現各快速測試劑性能相似，但當樣本病毒量低時靈敏度可見差異，協會測試結果顯示，表現前9位的快速測試劑為BGI YHLO、BNIBT、Camtech、GP Getein（基蛋生物）、INDICAID（妥析）、Jinwofu（金沃夫）、Wisdom、WizBiotech及Wondfo（萬浮）。

協會所研究的24款快速測試，有17款來自內地、2款香港品牌、2款新加坡品牌，韓國、台灣及美國品牌亦有各1款，而政府認可的9款快速測試中亦有5款納入研究。協會自行測試各快測劑的靈敏性、特異性、穩定性及是否容易使用，發現BGI YHLO、BNIBT、Camtech、GP Getein（基蛋生物）、INDICAID（妥析）、Jinwofu（金沃夫）、Wisdom、WizBiotech及Wondfo（萬浮）9款測試劑表現較好，當中有4款為政府認可快速測試品牌。

若結合製造商臨床表現、德國保羅埃利希研究所的獨立研究結果及測試劑是否在權威認可名單上，得出綜合排名前4位的快速測試劑為BGI YHLO、GP Getein（基蛋生物）、Jinwofu（金沃夫）及Longsee（南芯醫療）。

被問到為何Longsee（南芯醫療）在協會的測試中非前9名，卻在綜合排名上名列前四，協會指德國的獨立研究對Longsee評分很高，指其在測試CT值25以下樣本準確度及綜合準確度均為100%，惟在協會的測試中Longsee的排名較遜；協會又提到，新加坡品牌CAMTECT，在其測試中排名較前。

協會指出，在測試病毒量高的樣本時快速測試劑的表現相若，惟若樣本病毒量低，即CT值28以上，各品牌的靈敏度差異很大，建議市民若對測試結果有疑問，可以使用不同品牌在進行多一次測試。

香港生物科技協會主席于常海表示，目前政府認可快速測試陽性結果，而快速測試劑已成家庭必備的抗疫物資，政府有責任加強抽查和檢驗市面上的快速測試劑，確保相關功效理想。

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記者：黃小冰