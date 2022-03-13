【第五波疫情】陳肇始：內地醫護營運落馬洲應急醫院　另會到臨時醫院及亞博處理重症

▲ 陳肇始：內地醫護營運落馬洲應急醫院，另會到臨時醫院及亞博處理重症（資輝圖片）

本港爆發第5波疫情，食衞局局長陳肇始今（13日）發表網誌，表示現階段工作重點是「減少死亡、減少重症、減少感染」，其中中央派出內地的醫療團隊，會提升現有2個設施能夠處理重症的能力，分別是北大嶼山醫院香港感染控制中心（即去年由中央援建共有816張負氣壓病床的臨時醫院），以及亞洲國際博覽館；而由中央援建位於落馬洲河套區的應急醫院亦將由內地醫療團隊營運，港府會爭取這設施在4月內可分階段投入服務。

陳肇始表示，現階段工作包括擴大醫院的治療能力、針對保護長者的分流分層治療、動員私家醫院、對尚待入院/隔離設施及在家隔離人士的支援、引入口服藥，以及加強一直以來所實施的抗疫措施。

在引入口服藥方面，醫管局最近引入2款主力對抗第5波的口服抗病毒藥物，包括用於病情有惡化風險的莫納皮拉韋（Molnupiravir），其由默沙東公司研發，以及輝瑞（Pfizer）公司研發的帕克斯洛維德（Paxlovid）（又稱輝瑞），而由於安老院舍感染嚴重，醫管局已開始提早為院舍長者提供藥物，做到及早治療的工作。

在公院治療能力方面，伊利沙伯醫院、天水圍醫院、北大嶼山醫院、律敦治醫院和靈實醫院均會轉為指定醫院，將公立醫院內大約一半的普通病床，包括復康、急症病床，改為接收新冠病人的病床，涉及的病床約11,500張。其中伊利沙伯醫院會接收病情嚴重的新冠病人，醫管局會爭取在3月13日前轉移現時在伊利沙伯醫院的非新冠病人往其他醫院。

針對長者具體措施則包括盡快設立更多長者隔離及暫託的社區設施，給予一些病情較輕或已穩定的長者病人在醫護監察下康復。目前已投入服務的包括在亞洲國際博覽館的1,000多張床位；兩個由室內體育館改裝而成的中心，分別位於彩榮路體育館和石峽尾公園體育館，亦會逐步分階段啓用位於啟德郵輪碼頭共1,200張病床的隔離及暫託中心。

醫管局亦會盡早識別較高風險的在家確診長者（例如獨居、有輕微徵狀等），優先為他們安排支援、治療及送往合適的隔離設施。港府亦會加強支援安老院和殘疾人士院舍，包括為長者提供治療新冠肺炎的口服藥物及加快接種疫苗，社會福利署正為院舍員工進行閉環管理，加強對他們的保護。

一些沒有病徵或只有輕微病徵的確診長者在家居隔離，會獲提供抗疫物資包，以及由醫護人員主動致電在家居隔離的長者，查詢他們的身體情況，進行臨床評估或遙距診症等。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：鄧凱文