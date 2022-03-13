【極端天氣】政府擬於秀茂坪建地下蓄洪池　6年解決觀塘區水浸問題

▲ 政府擬在秀雅道遊樂場興建地下蓄洪池，工程最快於今年第三季展開，並於2028年完成。（發展局圖片）

渠務署自1995年以來持續消除水浸黑點，現時全港只剩4個水浸黑點。發展局局長黃偉綸今日（13日）在網誌指，近年受極端天氣影響，防洪工作再受挑戰，政府擬申請撥款約84億元，為多區雨水排放系統進行改善工程，其中就包括在觀塘區秀茂坪秀雅道遊樂場建造地下蓄洪池。

觀塘市區處於低窪位置，所以當頻繁暴雨來襲時，不少道路都會出現水浸的情況，加上翠屏道及佳廉道一帶現有的雨水管道排洪能力不足，暴雨期間容易發生水浸。

為改善水浸問題，渠務署擬在秀雅道遊樂場建造地下蓄洪池，容量約6.4萬立方米，相等於約25個標準游泳池。

署方解釋指，秀雅道遊樂場位於觀塘區中游集水區，因此在該位置興建地下蓄洪池可在暴雨期間截取中、上游雨水，並將其儲存在蓄洪池內，減少雨水流至下游。

另外，以蓄洪計劃解決下游地區水浸問題，亦可避免於觀塘交通繁忙的街道進行大規模渠道改善工程。

署方亦會於地下蓄洪池將採用智能系統把天文台天氣預報資料控制系統連繫蓄洪池內，並在上、下游裝設的水位感應器，控制蓄洪池的排水量，避免過度排水。

黃偉綸指，若今年獲批撥款，工程最快於今年第三季展開，並於2028年完成。

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責任編輯：陳梓蔚