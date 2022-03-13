【明星豪宅】謝安琪45歲生日騷私人健身房　愛妻號張繼聰拍片氹太太

▲ 謝安琪晒豪宅超大健身房，被張繼聰禁室培「肉」操肌。

謝安琪今日45歲生日，「愛妻號」張繼聰特意拍下一對仔女互動的日常，並以謝安琪的15年前的歌曲《第一天》作背景音樂，送給太太作生日禮物。片中4歲多的張靖十足管家婆，語重心長地問在被竇中的哥哥張瞻：「點解你咁㗎呢？咁你夜晚呢，早啲瞓，唔好打機。」

見哥哥未有理會，她將「語調升級」，更掀開哥哥被鋪：「你快啲起身啦！我唔畀你瞓㗎喇，除非你瞓多1秒，我就畀你瞓，一秒OK？唔好瞓咁多秒呀。」張靖年紀細細表現老積，相當搞笑，難怪連拍片的張繼聰都忍不住笑。最後哥哥無奈地起床，妹妹更幫哥哥整理被鋪，盡顯溫暖又賢淑一面。

張繼聰留言祝賀老婆：「Happy Birthday Miss 313！妹妺好顧家，哥哥好脾氣，兩位優秀嘅小朋友，似爸爸。」

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老公做健身教練

壽星女謝安琪在社交網站感觸發長文，先感謝父母愛與教導，而疫情關係未能與親友慶祝，她感謝大家無遺忘其生日，還答謝歌迷每年將買禮物給她的錢捐贈出去做善事。

最後，當然要感謝最重要的丈夫張繼聰，老公不但成為她的人生教練，還充當私人健身教練操Fit身形，她乘機放閃晒恩愛：

跑步嘅時候仲以迷戀嘅視覺，幫我影相拍片，每日剪埋好多搞笑片氹我開心，令到本來鬱悶嘅日子，增添好多好多意思。我會好好運用呢份生日禮物，希望好快會變成健美又招積嘅安琪小子。

謝安琪上載多張相片與眾同樂，其中坐在窗邊的美照，相信就是張繼聰操刀的作品。她還分享家中的健身房間，相中可見中間放置著大型健身儀器，周圍仍有寬敞空間，兩個人一齊做健身絕對無問題。

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4,000呎獨立別墅

第五波疫情嚴峻，張氏一家留家抗疫，近期愛上拍片的張繼聰早前已捕捉老婆和女兒張靖以母女裝上陣整蛋糕，記錄親子樂時刻，不少網民將焦點放在身後的歐陸風白色廚房，形容為dream kitchen，大叫羨慕。

其實兩夫婦位於大埔的4,000呎比華利山獨立洋房，內部環境不時曝光，睡房落地窗可以一覽吐露港景色，風景怡人。

其實張繼聰以前曾晒與兒子張瞻在巨型客廳打機的父子照，可見樓底甚高，到女兒出世後，更換上超大電視，十足私人影院一樣。