【隔離設施】河套區應急醫院料下月啟用　青衣及新田方艙醫院入住率已達80%

▲ 青衣方艙醫院入住率已達80%。（資料圖片）

政府正與內地合作興建社區隔離設施，發展局局長黃偉綸今日（13日）在網誌上指，目前青衣及新田兩個方艙醫院的房間入住率平均約80%。餘下洪水橋及元朗潭尾的項目亦會於本月內陸續交付特區政府，並投入服務。

至於竹篙灣和啟德前跑道區的兩個比較大型社區隔離及治療設施，當中部分床位預計可於5月開始分階段投入服務。最終兩個項目可額外提供共約2萬張床位。

河套區約一萬張床位的方艙醫院項目，目前正進行地盤平整。

承建商亦正在河套區興建一所能提供約1,000張病床的「應急醫院」，相關的興建工作已經展開，可望在4月內提供首500張病床。

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責任編輯：陳梓蔚