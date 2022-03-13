  • 27°C
香港時間 : 2022313日 (週日) 16:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【隔離設施】河套區應急醫院料下月啟用　青衣及新田方艙醫院入住率已達80%

社會 15:31 2022/03/13

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

青衣方艙醫院入住率已達80%。（資料圖片）

政府正與內地合作興建社區隔離設施，發展局局長黃偉綸今日（13日）在網誌上指，目前青衣及新田兩個方艙醫院的房間入住率平均約80%。餘下洪水橋及元朗潭尾的項目亦會於本月內陸續交付特區政府，並投入服務。

至於竹篙灣和啟德前跑道區的兩個比較大型社區隔離及治療設施，當中部分床位預計可於5月開始分階段投入服務。最終兩個項目可額外提供共約2萬張床位。

河套區約一萬張床位的方艙醫院項目，目前正進行地盤平整。

承建商亦正在河套區興建一所能提供約1,000張病床的「應急醫院」，相關的興建工作已經展開，可望在4月內提供首500張病床。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【第五波疫情】李家超巡視港珠澳大橋人工島隔離設施　強調日後更針對入住者個人需要
16:01 2022/03/12
【第五波疫情】李家超巡視港珠澳大橋人工島隔離設施　強調日後更針對入住者個人需要
【方艙醫院】網傳方艙醫院廁所倒塌相片　保安局：強烈譴責
22:44 2022/03/12
【方艙醫院】網傳方艙醫院廁所倒塌相片　保安局：強烈譴責
【確診隔離】確診家居隔離11日遇強檢入方艙　港男住一晚檢測陰性被通知離營嬲爆
今日 13:14
【確診隔離】確診家居隔離11日遇強檢入方艙　港男住一晚檢測陰性被通知離營嬲爆

你可能感興趣

【第五波疫情】李家超巡視港珠澳大橋人工島隔離設施　強調日後更針對入住者個人需要
16:01 2022/03/12
【第五波疫情】李家超巡視港珠澳大橋人工島隔離設施　強調日後更針對入住者個人需要
【方艙醫院】網傳方艙醫院廁所倒塌相片　保安局：強烈譴責
22:44 2022/03/12
【方艙醫院】網傳方艙醫院廁所倒塌相片　保安局：強烈譴責
【確診隔離】確診家居隔離11日遇強檢入方艙　港男住一晚檢測陰性被通知離營嬲爆
今日 13:14
【確診隔離】確診家居隔離11日遇強檢入方艙　港男住一晚檢測陰性被通知離營嬲爆
方艙醫院 強制檢測 治療 啟德 發展局 黃偉綸

最高瀏覽

【肝衰竭】消息：瑪麗醫院肝衰竭患者曾服用中藥膠囊　醫管局：市民服藥前須諮詢中醫意見
17:16 2022/03/12
【肝衰竭】消息：瑪麗醫院肝衰竭患者曾服用中藥膠囊　醫管局：市民服藥前須諮詢中醫意見
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
11:58 2022/03/10
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
【方艙醫院】《東張》直擊青衣方艙醫院內部情況　隔離人士投訴膳食衛生差廁所對到正
12:26 2022/03/12
【方艙醫院】《東張》直擊青衣方艙醫院內部情況　隔離人士投訴膳食衛生差廁所對到正