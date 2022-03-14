【抗疫物資】邱騰華解釋中央援港物資如何運用及分派　指鮮活物品供應如常

▲ 邱騰華指有些超市的生活所需品倉儲甚至比過去還多。（資料圖片）

中央援港物資市民收不到？負責統籌醫療物資保障的商務及經濟發展局局長邱騰華接受新華社專訪時解釋如何運用和分發中央援港物資，又提到鮮活物品供應如常。

邱騰華表示，中央援港物資分為藥品、防護裝備和快速測試包3類。藥品方面，首批45萬份抗疫中成藥由中央無償捐贈，其中約37.4萬份已到港，當中2/3給醫管局的18個中醫診所，中醫師可再看病時直接發放給確診病人，並通過診所派發給民眾，另外1/3則交民政事務局分發給市民，重點包括沒能力購買的長者，或處於高危工作環境的清潔工人等。邱騰華指，正在給快測確診的市民發放藥包，當中有中成藥。

防護裝備方面，邱騰華指，主要用在工作人員身上，包括港府人員、前線醫務人員、安老院照護員等。至於快速測試包，到港逾5000萬份，其中1200萬份已分發。他提到，2個月之前，市場每份快速測試包最貴高達150港元，現在有的種類已降至每份15港元。他指，現時物資供應安排，仍隨疫情發展和抗疫策略調整而調整，如果某個工作崗位、某個群體，對某一方面的物資要求增多，就要增加供應量，及時和內地專班協調。

邱騰華續指，現時港府每天都會通報物資數量，讓民眾心裡有底。又提到，中央根據香港需求，一直源源不斷供應香港，而港府亦有一個專門部門自行採購。邱騰華指，以前常說「三軍未動，糧草先行」，但在疫情下，有時沒有條件把所有「糧草」提前安排好，需要邊「打仗」邊安排。

另外，對於早前市民搶購生活物資，邱騰華指，疫情持續兩年多，香港及世界多地都出現過民眾對生活物資保障的擔憂，形容可理解，強調鮮活物資已供應如常，有些超市的生活所需品倉儲甚至比過去還多，港府亦正與一些供應商對接，根據需要調整和穩住供應鏈。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君