【第五波疫情】新增確診個案合共32,430宗　13,335宗屬核酸檢測確診個案【不斷更新】

▲ 新增確診個案合共32,430宗，13,335宗屬核酸檢測確診個案。

本港第五波疫情嚴峻，確診宗數持續破萬，多區圍封強檢亦揪出確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（13日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

【16:33】

第五波累計3780名患者離世，整體死亡率達0.54%，詳情即看【下一頁】。

再多4間院舍有人染疫，涉及86個案，詳情即看【下一頁】。

歐家榮表示，本港新增確診個案合共32,430宗，當中13,335宗屬核酸檢測確診個案，餘下19,095宗經快速檢測後確診，累計第五疫情有694,246宗確診個案。

▲ 本港第五波疫情嚴峻，確診宗數持續破萬。（陳永康攝）

最新熱門影片：【湊得輕鬆啲】育兒不為傳宗接代也不為防老 將循校長：父母初衷是希望孩子快樂生活

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜