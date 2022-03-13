【第五波疫情】新增確診個案合共32,430宗　深切治療速使用率達85%【不斷更新】

▲ 新增確診個案合共32,430宗，13,335宗屬核酸檢測確診個案。

本港第五波疫情嚴峻，確診宗數持續破萬，多區圍封強檢亦揪出確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（13日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

【17:10】

伊利沙伯醫院已轉移主座大部分病人，東華三院馮堯敬醫院260張病床已開始接收新冠病人，詳情即看【下一頁】。

【17:05】

當局稱市民無須在打疫苗前驗抗體。

【16:50】

醫院管理局稱，7至8成的醫院已更換抽氣扇，以便提高治療新冠病人的能力；冀5成的急症病床有轉作接收新冠病人的能力。截至今日，17間指定診所共處理4.2萬個案；深切治療速使用率達85%。

【16:45】

歐家榮指，近日確診個案徘徊約三萬宗水平，料未來數天仍會維持；疫情未有下跌趨勢，籲市民不要有錯覺及鬆懈，詳情即看【下一頁】.

【16:41】

行政長官今早公布將推出隔離護理監察系統，何婉霞稱，護理觀察系統會在第六、七日提醒市民更新快測報告，當局會透過短訊聯絡病人，病人可透過當中鏈結到訪該系統並登記，該系統可提供相關健康資訊及建議，不過系統仍在研發當中，詳情即看【下一頁】。

歐家榮稱，如新冠康復者免疫力良好，專家認為曾受感染可充當接種一針，因為會產生一定程度上的免疫力。如感染前未曾接種，康復反可考慮打一至兩針，視乎健康情況；如感染前曾接種兩劑則毋須接種第三針；建議3歲以上的人士如選擇接種科興須打3針，打兩針復必泰則完成基本接種。

【16:39】

醫院管理局指，20名病人因入院篩查被發現確診，30多名病人列為密切接觸者；職員方面，14642名員工確診，當中6754名已重返崗位。

【16:37】

今日約1萬確診及初確病人在醫院留醫，當中89名病人危殆；再多190人染疫後於昨日離世，39歲男死者是院舍院友，患有發展遲緩、腦癇。2月27日至3月11日有74名病人死亡，因數據滯後延至今日公布，詳情即看【下一頁】。

【16:30】

第五波累計3780名患者離世，整體死亡率達0.54%，詳情即看【下一頁】。

再多4間院舍有人染疫，涉及86個案，詳情即看【下一頁】。

歐家榮表示，本港新增確診個案合共32,430宗，當中13,335宗屬核酸檢測確診個案，餘下19,095宗經快速檢測後確診，累計第五疫情有694,246宗確診個案。

▲ 本港第五波疫情嚴峻，確診宗數持續破萬。（陳永康攝）

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記者：陳麗娜