【死亡個案】再多190人染疫後於昨日離世　39歲男死者有發展遲緩、腦癇

▲ 再多190人染疫後離世。

本港爆發第五波疫情，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，現時共有10,601名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫。過去24小時有89名病人情況危殆，144人情況嚴重，101名危殆病人於深切治療病房留醫。另昨有741人出院，約20名病人於入院篩查或院內檢測陽性，30多同房病人會被列密切接觸者。

有190人染疫後於昨日離世，包括112男79女，年齡介乎39歲至105歲，當中175人屬65歲以上長者；115人居住於院舍；124位沒有接種疫苗，46位已打一針，20位已打兩針。

何婉霞表示，昨日較年輕死者詳情如下：

39歲男： 居於院舍，自身有發展遲緩、有腦癇，要坐輪椅，本身是風險高人

另外43歲男、50歲、52歲、57歲及59歲女，本身有癌症或長期嚴重病，屬高風險群組

此外，由於數據滯後，2月27日至3月11日期間，再有74名病人離世，包括44男30女，年齡介乎55至102歲。截至昨日，醫管局累計共14,642人染疫，當中6754人已康復返回工作崗位。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞醫生今（13日）出席疫情記者會。

最新影片：

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文