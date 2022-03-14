【指定診所】醫管局增指定診所至23間有4300個名額　半數預留長者及高風險群組

▲ 醫管局行政總裁高拔陞。（資料圖片）

本港新冠疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（14日）連續第6日主持記者會，與食物及衞生局局長陳肇始、醫管局行政總裁高拔陞、港府專家顧問許樹昌、政府新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅交代，加強治療新冠病人的措施，包括定點醫院及兩款新冠口服藥物。

林鄭月娥表示，兩款新冠口服藥物，默沙東已全數到港並正在使用，輝瑞出廠的第一批藥物今日抵港。港府要求內地醫療團隊抵港支援，早前先後到北大嶼山感染控制醫院等視察，今日中央決定安排內地醫療人員抵港支援，首批75人今日抵港，本周內另一批約300人團隊會抵港。

高拔陞稱，指定治療新冠病人普通科門診已可處方默沙東公司研發的新冠口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）予病人，指定診所由17間增加至23間，每日應診籌會由3000個提高至最多4300個，當中逾一半籌號提供高風險病人優先領取，助風險較高、無打針長者等領取藥物。私家醫院會考慮診症，當局會協商提供藥物。

定點醫院方面，伊利沙伯醫院正轉為定點治療新冠病人，上周三開始至上周六急症室安排、救護車調配基本上完成，上周六救護服務維持原本情況，與以往的分別是市民致電救護車，倘若新冠病人會被送到伊利沙伯醫院，該區非新冠病人則被送往廣華醫院。

過去兩日，伊利沙伯醫院急症室病人維持360至370名，與往時相若，雖然依舊非常忙碌，病人需要暫時等候，但擠逼的情況較早前已有改善。需要呼吸機的病人可在伊利沙伯醫院治療，相信對治療效果有益。

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記者：陳麗娜