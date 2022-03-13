【暫緩追租】陳茂波稱全力籌備立法工作　以公帑補貼商戶租金或不被社會接受

▲ 陳茂波表示，正全力籌備暫緩追租立法工作。（陳茂波網誌）

財政司司長陳茂波指，暫緩追租立法工作全力籌備中，也留意到部份人對建議有保留，但質疑以公帑補貼商舖業主租金收入，整體社會不能接受，又稱面對外圍波動及不確定性，以及本地疫情反覆的挑戰，公帑使用必須更加謹慎。

陳茂波在網誌中指，中小企佔香港企業數量98%，聘用人手相等於私營企業勞動力的45%，預算案有一系列措施，支持中小企，包括稅費減免、進一步放寬百分百擔保特惠貸款計畫的申請條件和額度，和暫緩追討欠租安排，如暫緩追租能為中小企提供短暫喘息空間，配合百分百擔保貸款安排，加上中央支援抗疫，相信中小商戶有更強信心捱過難關。

陳茂波續指，暫緩追租立法工作全力籌備中，並在廣泛聽取社會意見後，提出改善，盡量平衡各方關注，而他亦留意到部分人士對建議有保留，希望政府以公帑代繳租金，但疫情深度打擊下，基層也承受壓力，質疑代繳租金不被整體社會接受。

他又提及，刻下因疫情打擊，第一季經濟很大機會，出現按年負增長， 失業率料將顯著回升，但只要盡快成功控疫，將能重拾經濟增長動力，而新一波疫情嚴重影響市民生活、社會運作及經濟活動，為香港目前經濟帶來巨大壓力，要穩住經濟，必須首先從抗擊疫情著手。

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責任編輯：陳宛彤