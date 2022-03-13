  • 27°C
香港時間 : 2022313日 (週日) 16:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暫緩追租】陳茂波稱全力籌備立法工作　以公帑補貼商戶租金或不被社會接受

政治 16:10 2022/03/13

分享：

熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

陳茂波表示，正全力籌備暫緩追租立法工作。（陳茂波網誌）

財政司司長陳茂波指，暫緩追租立法工作全力籌備中，也留意到部份人對建議有保留，但質疑以公帑補貼商舖業主租金收入，整體社會不能接受，又稱面對外圍波動及不確定性，以及本地疫情反覆的挑戰，公帑使用必須更加謹慎。

陳茂波在網誌中指，中小企佔香港企業數量98%，聘用人手相等於私營企業勞動力的45%，預算案有一系列措施，支持中小企，包括稅費減免、進一步放寬百分百擔保特惠貸款計畫的申請條件和額度，和暫緩追討欠租安排，如暫緩追租能為中小企提供短暫喘息空間，配合百分百擔保貸款安排，加上中央支援抗疫，相信中小商戶有更強信心捱過難關。

陳茂波續指，暫緩追租立法工作全力籌備中，並在廣泛聽取社會意見後，提出改善，盡量平衡各方關注，而他亦留意到部分人士對建議有保留，希望政府以公帑代繳租金，但疫情深度打擊下，基層也承受壓力，質疑代繳租金不被整體社會接受。

他又提及，刻下因疫情打擊，第一季經濟很大機會，出現按年負增長， 失業率料將顯著回升，但只要盡快成功控疫，將能重拾經濟增長動力，而新一波疫情嚴重影響市民生活、社會運作及經濟活動，為香港目前經濟帶來巨大壓力，要穩住經濟，必須首先從抗擊疫情著手。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳宛彤

相關文章

【財政預算案2022】陳茂波：冀藉立法暫緩追租冀爭取空間　讓業主租戶商議分期交租
14:47 2022/02/24
【財政預算案2022】陳茂波：冀藉立法暫緩追租冀爭取空間　讓業主租戶商議分期交租
【財政預算案2022】派1萬元消費券帶動評分急升　陳茂波最新47.6分創上任新高
16:15 2022/02/24
【財政預算案2022】派1萬元消費券帶動評分急升　陳茂波最新47.6分創上任新高
【財政預算案2022】陳茂波盼未來2至3個月疫情受控　最快今年第二季與內地通關
16:44 2022/02/25
【財政預算案2022】陳茂波盼未來2至3個月疫情受控　最快今年第二季與內地通關

你可能感興趣

【財政預算案2022】陳茂波：冀藉立法暫緩追租冀爭取空間　讓業主租戶商議分期交租
14:47 2022/02/24
【財政預算案2022】陳茂波：冀藉立法暫緩追租冀爭取空間　讓業主租戶商議分期交租
【財政預算案2022】派1萬元消費券帶動評分急升　陳茂波最新47.6分創上任新高
16:15 2022/02/24
【財政預算案2022】派1萬元消費券帶動評分急升　陳茂波最新47.6分創上任新高
【財政預算案2022】陳茂波盼未來2至3個月疫情受控　最快今年第二季與內地通關
16:44 2022/02/25
【財政預算案2022】陳茂波盼未來2至3個月疫情受控　最快今年第二季與內地通關
疫情 經濟 陳茂波 財政預算案 財政司 失業率

最高瀏覽

【肝衰竭】消息：瑪麗醫院肝衰竭患者曾服用中藥膠囊　醫管局：市民服藥前須諮詢中醫意見
17:16 2022/03/12
【肝衰竭】消息：瑪麗醫院肝衰竭患者曾服用中藥膠囊　醫管局：市民服藥前須諮詢中醫意見
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
11:58 2022/03/10
【消毒槍】全城搶購納米霧化消毒槍　K Kwong警告：可致肺部永久纖維化
【方艙醫院】《東張》直擊青衣方艙醫院內部情況　隔離人士投訴膳食衛生差廁所對到正
12:26 2022/03/12
【方艙醫院】《東張》直擊青衣方艙醫院內部情況　隔離人士投訴膳食衛生差廁所對到正