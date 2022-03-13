【院舍爆疫】再多4間院舍有人染疫　涉及86個案

▲ 市民排隊接種疫苗。（曾耀輝攝）

第五波疫情持續嚴竣，今（13日）新增4間院舍出現確診個案，涉3間安老院舍及1間殘疾院舍，共涉及86個案，當中71名屬院友，餘下15名屬院舍員工。累積院友的死亡個案也增加至2061宗。

累計745間安老院舍出現確診個案或爆發，當中368間在過去兩星期出現個案，佔整體46%；共26,300名院友染疫，佔所有院友的30%，另有約6580名職員染疫，佔22%。

此外，累積266間殘疾院舍出現個案或爆發，其中143間在過去兩星期現個案，佔整體殘疾院舍的42.7%，共6980名院友染疫，佔38%；另有2500職員染疫，佔23.6%。

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記者：黃小冰