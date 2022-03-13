【第五波疫情】護理觀察系統會在第六、七日提醒市民更新快測報告　不過系統仍在研發當中

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（資料圖片）

本港第五波疫情嚴峻，確診宗數持續破萬，多區圍封強檢亦揪出確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（13日）下午召開疫情記者會，講解最新疫情。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，醫管局護理觀察系統是讓社區隔離人士使用，讓他們登記以及當他們有出現一些病徵時，有健康資訊及建議提供給他們。系統會在第六第七日提醒他們更新快速檢測報告，不過系統仍在研發當中，有相關資料會在公布。

何婉霞又指，護理觀察系統與「護訊鈴」不同，「護訊鈴」會主動接觸高危人士，留意病人情況，當病人情況有轉變時可及時提供支援。

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記者：李榮忠