【定點醫院】伊利沙伯醫院已轉移主座大部分病人　東華三院馮堯敬醫院260張病床已開始接收新冠病人

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（林宇翔攝）

本港第五波疫情嚴峻，港府因應疫情，早前將部分醫院轉為定點救治醫院，包括天水圍醫院、北大嶼山醫院、伊利沙伯醫院及東華三院馮堯敬醫院等。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，伊利沙伯醫院已經完成轉為定點救治醫院，主座大樓大部分病人都轉院或出院，個別不適合轉院的病人會仍留在伊利沙伯醫院留醫，急症室仍會為有生命危險的病人以及孕婦提供服務；東華三院馮堯敬醫院，醫院260張病床已經開始接收新冠病人。

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記者：李榮忠