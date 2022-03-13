【告別至親】9旬爺爺染疫亡尚未認屍殯儀館拒收　孫兒盼陪最後一程：似乎難過登天

▲ 有網民心痛大呻爺爺因疫情離世，尚未認屍之餘殯儀館亦拒收，因爺爺身後事感到崩潰。

第五波疫情爆發下，死亡個案急增，不少公眾殮房爆滿，殯儀館亦未必願意接收染疫死者遺體。近日，有網民於社交平台大呻「呀爺確診走咗，搞後事搞到好崩潰。」更因近日網上流傳遺體遍佈急症室，事主害怕其中一個是爺爺而大感心痛，更認為幫爺爺辦身後事比登天更難。

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今日（13日）有網民在facebook專頁「公務員secrets」投稿，表示爺爺年過90，沒有長期病，只因經常風濕痛而需要坐輪椅。直到今年二月初，事主指爺爺突然發高燒及嘔吐，隨後立即進入伊利沙伯醫院急症室「醫生話感冒上房觀察啦」，而且連續7天檢測呈陰性。

姑娘打嚟話「呀伯好返啦，準備出院」，滿心歡喜準備接呀爺。

不料，事主翌日收到電話指，原來爺爺隔離床的病人是「偽陰」，程序上全個病房要再檢測，看看病人有否被傳染才可以出院。結果，得知爺爺不幸染疫。

推入quarantine ward（隔離病房），好快就critical situation（危險期）捱咗兩個禮拜，琴日走咗了。

樓主續指「姑娘幾有心，特登幫我哋zoom call見最後一面。」可惜，殯儀館經紀指，殯儀館不接收確診病逝者，加上疫情關係即使舉辦儀式也會冷泠清清，建議直接從醫院送往火化，「即係連後事都應該無得辦！」。樓主還表示醫院尚未致電進行認屍，所有程序延遲得好嚴重，也很混亂。

我不斷睇到網上QE啲死屍相，一諗到其中一個可能係呀爺，我就好心痛。

樓主指父親更故作堅強，跟樓主說:「你扮睇唔到，唔好問咁多，會舒服啲」，對於爺爺人生最後幾個星期都居住在隔離房，身邊沒有家人的陪伴，樓主感到十分傷心。

唉，我都好希望後事可以有多啲屋企人陪返佢走，但而家似乎比登天更難......

帖文一出，立即引起大批網民安慰樓主，「爺爺一路好走」、「保重」、「爺爺安息」，「你嘅心意爺爺會收到，佢會知你地都好錫佢。」、亦有人表示嫲嫲同樣因確診而逝世，感同身受，「完全明白失去親人嘅痛苦同埋對於呢個社會嘅無奈。」

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責任編輯︰王明芳