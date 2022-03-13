【第五波疫情】第五波累計3780名患者離世　整體死亡率達0.54%

▲ 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖皮）

第五波疫情嚴峻，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今波疫情累計錄3780宗死亡個案，死亡率提高至0.54%，當中涉及2334男及1446女，年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數是85歲。

兒童死亡個案維持5宗，成年人死亡個案增至165宗，佔整體死亡個案4.4%，至於60歲以上長者的死亡個案則增加至3603宗，佔95.3%，當中80歲或以上長者有2648宗，佔70%。

疫苗分析方面，死亡個案中89.4%沒有接種疫苗或只接種1劑，80歲或以上長者的死亡個案亦有91.5%未完成疫苗接種。整體死亡個案中，沒完成疫苗接種的死亡率達2.03%，較已打兩針的0.09%差23倍。其中未完成疫苗接種的80歲或以上長者，死亡率為12.7%，較已打兩針的3.12%差4倍。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」

立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰