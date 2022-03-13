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【第五波疫情】第五波累計3780名患者離世　整體死亡率達0.54%

社會 16:36 2022/03/13

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衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（資料圖皮）

第五波疫情嚴峻，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今波疫情累計錄3780宗死亡個案，死亡率提高至0.54%，當中涉及2334男及1446女，年齡介乎11個月至112歲，年齡中位數是85歲。

兒童死亡個案維持5宗，成年人死亡個案增至165宗，佔整體死亡個案4.4%，至於60歲以上長者的死亡個案則增加至3603宗，佔95.3%，當中80歲或以上長者有2648宗，佔70%。

疫苗分析方面，死亡個案中89.4%沒有接種疫苗或只接種1劑，80歲或以上長者的死亡個案亦有91.5%未完成疫苗接種。整體死亡個案中，沒完成疫苗接種的死亡率達2.03%，較已打兩針的0.09%差23倍。其中未完成疫苗接種的80歲或以上長者，死亡率為12.7%，較已打兩針的3.12%差4倍。

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記者：黃小冰

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