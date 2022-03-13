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【第五波疫情】羅家英責備抗拒打針人士　家英哥斥不接種疫苗：累人累物

娛樂 17:47 2022/03/13

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香港第五波疫情嚴重，確診宗數持續破萬，衞生署衞生防護中心在今日（3月13日）下午舉行的記者會公布新增確診個案合共32,430宗，深切治療速使用率達85%。

在今次疫情，長者及幼童是高危人士，現年75歲的家英哥羅家英與太太汪阿姐汪明荃，早於今年2月已一同接種第三針疫苗，因此家英哥似乎對社會仍有人士抗拒打疫苗感到十分不滿。

影片推介：【湊得輕鬆啲】育兒不為傳宗接代也不為防老 　將循校長：父母初衷是希望孩子快樂生活

網民反應兩極

家英哥在今日（3月13日）於個人IG發文，表示︰「真的不明白有些人在想什麼，很抗拒去打針，引用好多藉口，理由。」

然後他再斥責稱：「都現在、嚴重了才衝去打針，正一陸云亭睇相，打了針身體防疫系統會認得病毒而把病毒殺死，那麼你的生命有保証。難道硬頸嚴重過條命嗎？累人累物。」

對於家英哥的言論，網民反應兩極，部份網民覺得家英講得有道理，指他勞氣都是因為出於關心；但另一方認為疫苗或有副作用，因此有些人堅持不打針，不應責怪不打針者「累人累物」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

羅家英 汪明荃 娛樂人物職業 演員 綠葉 疫情 疫苗 疫苗護照 疫苗通行證

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