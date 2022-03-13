【DSE2022】學友社調查：16%中六生赴內地升學意欲較大　大灣區院校最熱門

▲ 學友社學生輔導顧問吳寶城表示，觀察到今屆中六生到內地升學無明顯升跌趨勢。（網上記者會截圖）

學友社最新調查顯示，16%受訪中六學生有「較高意願」前往內地升學，大部分首選大灣區升學，調查亦分析該組學生較為看重發展機遇及升學選擇，其家庭經濟能力亦較低，料與內地大學「性價比」高有關。另有逾半學生表示無意欲到內地升學，與內地接觸較少，學友社籲學生勿單純受社會氣氛影響，限制升學選擇。

學友社往年訪問應屆中六生到內地及台灣升學意願，今年改為分析學生內地升學的考慮因素，1月透過網上問卷訪問2,128名來自37間中學的中六生，顯示44%學生接受到內地升學，16%有「較高意願」（10分滿分，有6至10分）、28%「稍有意願」（1至5分），56%「沒有意願」（0 分）。

參考上屆11%受訪中六生欲到內地升學創新低（詳情即看：【下一頁】），學友社學生輔導顧問吳寶城表示，據其觀察，今年學生到內地升學趨勢保持平穩，無明顯升跌，料表達「沒有意願」到內地升學數字已反映移民潮情況。

調查亦假設學生會考慮到內地升學，問及其優先考慮地區，近7成首選大灣區，其次為京津及長江三角洲地區，學友社估計學生希望到地域、文化及生活習慣較接近香港的地方升學，以及與大灣區發展機遇及政府近年積極推廣有關。

調查另分析指，「較高」及「稍有意願」組別更看重內地的發展機遇、升學選擇及認受性，「沒有意願」組別較著眼於兩地環境差異與適應問題。

此外，「較高意願」組別居劏房或板間房比例較高，佔11%，推斷學生受家庭經濟能奁所限，難負擔海外升學或本地自資院校學費；該組學生與內地聯繫緊密度亦明顯較高，43%在內地出生、60%父或母來自內地、28%學校曾辦內地升學活動 ；「沒有意願」組別逾半沒有相關聯繫，近半在疫情前3年未曾前往內地，吳寶城料學生受近年香港社會狀況影響，導致其對內地升學資訊「有偏差」，降低內地升學意願，籲學生持開放態度，不宜過早局限自己。

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記者：馮琪雅