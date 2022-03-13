【COLLARx反起跑線聯盟】全員晒童年照鬥可愛　Candy由細到大超精靈萌到爆

▲ 一文睇晒Baby COLLAR有幾Cute！

ViuTV新劇《反起跑線聯盟》將於本月21日起播映，由梁詠琪、周家怡、潘燦良及強尼主演。為宣傳新劇於社交網站發起「一人一張幼稚園相 #反起跑線聯盟」，以公開童年照片為噱頭。

其中主角之一的強尼有份參選，更特意點名人氣女團COLLAR的8位成員Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、Sumling（李芯駖）、So Ching（蘇芷晴）、WINKA（陳泳伽）、Ivy（蘇雅琳）及Candy（王家晴）挑機。

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COLLAR騷童年照

昨日（3月12日），COLLAR全員齊齊接受挑戰，為公司新劇幫手宣傳，相當乖巧，各自在社交平台晒出童年照。

不少網民指Gao及Day沒有太大變化，並大讚Candy細個最可愛，眼仔睩睩、非常精靈，而且甜美笑容Cute到爆。

有份參演《反起跑線聯盟》的強尼將全員的「Baby COLLAR」童年照集結起來，以答謝她們的參與。

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