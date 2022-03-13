【第五波疫情】終審法院首席法官張舉能官邸一名家務總管確診　張舉能快速檢測呈陰性

▲ 終審法院首席法官張舉能官邸一名家務總管確診，張舉能快速檢測呈陰性。（資料圖片）

司法機構發言人今日（13日）表示，終審法院首席法官張舉能官邸一名家務總管確診新冠肺炎，張舉能今日進行快速抗原測試，結果為陰性。。

司法機構發言人指，該名家務總管在終審法院首席法官官邸上班，最近一次上班日期為3月12日，主要負責官邸的日常家居服務。他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。司法機構已為官邸進行清潔和消毒，並會根據衞生署的意見再作跟進。

按衞生防護中心的界定，張舉能、其家人和官邸其他傭工並非有關家務總管的密切接觸者。張舉能今日進行快速抗原測試，結果為陰性。所有官邸傭工在上班前均會作快速抗原測試，他們今日的檢測結果均為陰性。

為審慎起見及因應法庭程序一般延期安排，張舉能本星期將在家工作。

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責任編輯：李榮忠