【DSE2022】考生疫下失回校溫習機會　學友社網上義教班獲逾千人報名

▲ 中學文憑試（DSE）暫如期下月底壓縮考期開考，當局早前宣布4月初才宣布是否押後。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）暫如期下月底壓縮考期開考，惟目前未知需否延期舉行甚或取消，現時學校停課也令考生失去回校溫習機會。學友社建議考生倡調整溫習時間表，疫情下可跟同學網上溫習，並互相傾訴分擔壓力，適時休息。學友社亦將於明日（14日）起陸續推出多項抗疫輔導服務，除加強輔導服務，明日開班的網上義教溫習班更已獲逾千人報名。

網課接受教師指導機會減 DSE考生預期分數較低

中六學生盧同學表示，疫情下長期上網課，影響學習，受教師直接指導機會減少，倘不受疫情影響，有信心可以在DSE考獲6科近30分，但現時只期望考到25至26分。她說現在不太擔心延期考試，但不希望取消考試，並感到心情焦慮。

按考評局本月初表示，預計4月初會宣布是否啟動後備方案，將文憑試押後至5月中開考；4月下旬宣布延期至6月初；5月中才公布是否取消。

▲ 應屆文憑試考生盧同學擔心考試會取消，備試時亦感到心情焦慮。（網上記者會截圖）

吳寶城倡考生調整時間表 與同學網上溫習

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，今屆文憑試存在較多不確定性，現在往往是考生衝刺時間，提早放「暑假」學校停課，令考生失去到校實體溫習機會，影響效能。

他提醒考生，每日疫情變化大，現在無法知道最終情況如何，「學生無謂過多憂慮，考評局已經有延後措施，再唔得先至會取消，同學毋須過分亦唔應該諗太多之後嘅情況點樣。」

他建議考生多作準備，例如整理溫習時間表，與其他同學一同在網上溫習，並調適壓力，每日安排休息時間及做運動；另與老師、同學傾談，分擔壓力。

學友社推DSE中英數網上義教溫習班 獲逾千人報名

學友社擬於3至4月推出「學友同行 Stay with YOUth 抗疫輔導服務」，提供一系列居家學習及支援服務，召集一批教師及社工等，為應屆DSE考生提供「DSE考生抗疫資訊包」，並設「備試補給站」提供模擬文憑試試題、傑出學生分享溫習貼士及難點剖析等；針對中英數3個核心科目的網上義教溫習班，不足3日亦已收到逾千名DSE考生報名，學友社籲更多有心教師加入義教行列，協助應屆考生渡過這場不平凡的公開試。

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記者：馮琪雅