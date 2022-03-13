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【新聞之花】跟Ben Sir網上開騷談情說愛　張寶華讚大S閃婚勇敢兼浪漫

娛樂 17:00 2022/03/13

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張寶華綵排網上talk show。

前新聞之花張寶華(Sharon)，早前並以才女姿態在網上搞直播Talk Show大談情緒病，相當成功，全球超過23個國家同步收看直播，得到網民極大迴響。

而今晚 (3月13日) 晚上8時正，Sharon再開Part 2「Don’t Judge a Book by its Cover」，邀請了特別嘉賓Ben Sir歐陽偉豪博士擔任特別嘉賓，今次主題與網民討論「愛情觀」，趁著白色情人節(3月14日)前夕，希望在人心惶惶的嚴峻疫情中，跟大家一齊談情說愛輕鬆一晚。

Sharon十分認真，連日做定功課及綵排，她笑言：「依家最擔心今晚個騷超時，愛情實在有太多嘢可以講，有啲網上朋友問我點睇大S離婚3個月閃電再嫁？我覺得大S好浪漫，勇往直前！係就係！唔係就唔好嘥時間。」

張寶華忙於講稿。

還有一事也令Sharon非常苦惱：「已經收到好多好多網民朋友來信，有啲因為唔想曝光見樣，所以預早寫信俾我，其實，好正常的，好多經歷，唔想俾人知身份。收到有好多不同個案，其中有多角戀，你又出軌時，佢又出軌，自己又出軌，幾方面都鬥出軌；亦有用咗好多錢在男人身上，一次又一次被騙，人才兩失，遇上幾個男人都係咁；要揀最精彩及複雜性最高的個案，真係好頭痛。」

在嚴峻疫情下在網上開騷，Sharon與主辦單位做足嚴謹防疫措施，完全不鬆懈，除了現場設備了多部空氣消毒機之外，無論開會、綵排及正式開騷前，所有到場人士，每一次都要做快速檢測，而我自己每日在家都會做一次快速檢測，確保大家安心，免大家擔心。」

 

她很感謝贊助商及廣大網民在疫情艱難環境下，今次網上通行証售票情況極之好，又好難得在疫情嚴重下，好多生意受到重創，仍獲得多間贊助商支持，她感動說：「見到周圍街都冇人，好多謝每一位買通行証的網民，還有贊助商在艱難環境下依然支持。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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