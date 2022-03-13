【第五波疫情】跨境貨車明起入境深圳後須集中接駁　文錦渡口岸延長通關時間至凌晨3時

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政府今（13日）宣布，明日起所有深港跨境貨車入境深圳後集中接駁，以減低兩地疫情傳播的風險，同時文錦渡口岸通關時間將延長至凌晨三時。

政府表示，鑑於目前香港及深圳的疫情發展，明日起，所有深港跨境貨車入境深圳後，須在深圳皇崗口岸接駁點、文錦渡口岸接駁點、蓮塘口岸接駁點以及深圳灣口岸接駁點實施陸路跨境運輸集中接駁，以減低兩地疫情傳播的風險。另外，為保障香港鮮活產品供應穩定，文錦渡口岸通關時間將由現時的上午7時至晚上10時，延長為上午7時至次日凌晨3時。

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責任編輯：黃小冰