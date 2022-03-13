【疫苗接種】12歲以上打齊兩針比率達8成　聶德權冀4月中兒童接種率達9成

▲ 公務員事務局局長聶德權表示，今日（13日）已達成12歲以上第2針接種率8成的「階段性目標」。（資料圖片）

公務員事務局局長聶德權表示，今日（13日）已達成12歲以上第2針接種率8成的「階段性目標」，接種人數逾539萬，並將進一步將第2針接種率推高至9成，亦希望在4月中做到兒童接種率達9成，同時會加快第3針接種。

他續指，長者首針接種率亦有持續上升，當中60至69歲首針接種率達89%、70至79歲長者已逾8成、80歲或以上接種率達54.6%，強調現時每日接種疫苗的能力已經完全可以應付需求，期望盡快進一步提升長者及兒童的接種率。

此外，政府稍後會推出居家接種計劃，照顧社區內行動不便的獨居長者及殘疾人士，即使有流動接種車，部分出行困難的市民仍未能打針，初步了解需要有關服務人士約5萬人。他提及社聯及香港醫學組織聯會願投入參與上門接種，推出「疫苗易」家居接種計劃，並得到滙豐銀行慈善基金的支持。

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責任編輯：馮琪雅