【提早暑假】「三月百課」周一免費開課　網站啟用詳列時間表及逾70義師名單

▲ 「三月百課」明日（14日）開課，平台網站今日正式啟用。（「三月百課」網頁截圖）

「陳校長免費補習天地」創辦人陳葒牽頭推出的「暑期」免費網課平台「三月百課」明日（14日）即將開課，約100堂多元化網課，明早10時由身處德國的極地嚮導張偉賢打頭陣，率先帶學生到南極探險，有關網課平台網站今日亦正式啟用，學生及家長可取得最新上課時間表，以及詳盡的義師名單。

陳葒上周接受TOPick訪問時表示，今次是趁全港學校於3、4月突然要放「暑假」，學校網課也暫停，時間緊迫之下推出「三月百課」活動，籌備到宣布推出只花約1周，獲逾70名義師響應支持，一呼百應。

陳葒今日在社交平台發文宣布，經過其義務技術團隊日以繼夜努力下，「三月百課」網站正式啟用，連日來不斷查詢的家長們也可以放心使用。

網站附上義師名單及最新上課時間表，稍後會加入課堂適合年級等資料，學生及家長可自行按需要及興趣參加，毋須預先登記，事後亦可在該網站重溫。早前預先發放的時間表亦可參考此網站。

陳校長與一班有心人創建平台盼推動學生自主學習，他早前受訪推薦的部分課程內容即看：【下一頁】

「三月百課」活動詳情

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責任編輯：馮琪雅