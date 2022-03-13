【深圳封城】深圳明起封城7天　新華社：保障供港物資維持運作

▲ 深圳明日起會封城7天，但供港食品不會受到影響。（資料圖片）

深圳明日（14日）起將會「封城」7天，期間公共交通會停運，而全市各小區、城中村、產業園區亦會實行封閉式管理，並進行三輪全民核酸檢測。內地官方表示，各監管及商務部門會確保必需品和食品供應和價格穩定。

據新華社報道，「封城」期間，市內將停止一切非必要出入、活動。除確保市內運進及供港物資貨運的交通外，全市公共交通和地鐵將會停運。全市市民如非必要不可離開深圳，若有特殊需要，亦需出示24小時核酸陰性證明才可離境。

至於非必要商業活動需要停運或居家辦公。除保障市民生活和城市基本運行的水、電、燃油、燃氣、通訊、環境衛生、食品供應等公共服務類企業，與保障供港物資的企業之外，所有企業一律居家辦公，暫停營運。

香港政府則在今晚表示，與廣東省政府及深圳市人民政府緊密合作，完善跨境運輸安排，同時加強各項疫情防控工作，避免疫情外溢。

鑑於目前兩地疫情的發展，自明日（14日）零時起，所有深港跨境貨車入境深圳後，須在深圳皇崗口岸接駁點、文錦渡口岸接駁點、蓮塘口岸接駁點以及深圳灣口岸接駁點實施陸路跨境運輸集中接駁，以減低兩地疫情傳播的風險。

同時，為保障香港鮮活產品供應穩定，文錦渡口岸通關時間將由現時的上午7時至晚上10時，延長為上午7時至次日凌晨3時。

政府強調，會與廣東省政府及深圳市人民政府繼續探討透過不同途徑保障內地供港物資的供應穩定充足，並全力配合內地的疫情防控工作。

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責任編輯：陳梓蔚