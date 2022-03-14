【香港地震】廣東惠州海域凌晨2時半4.1級地震　港人驚感數秒震動天文台正分析

▲ 天文台指接獲市民報告表示感到地震，正進行分析會盡快公布（資料圖片）

本晚今（14日）凌晨2時半時疑似地震，全港各區市民均表示感受到數下震動，不同地區的討論區上都有市民反映有同樣的震感，包括柴灣、將軍澳、尖沙咀、九龍塘多處等。香港天文台表示，接獲市民報告表示感到地震，正進行分析，當有進一步資料時將會盡快公布。

根據中國地震台網顯示，鄰近本港的廣東惠州市惠東具海域於凌晨2時28分發生4.1級地震，震源深度25千米。

居於港島小西灣的何先生向TOPick表示，自己正要就寢時，忽然感到「張床上下震動」，持續2至3秒，他表示由於當時正倚著床邊，故感覺特別強烈，形容自己是第一次「在香港感受到疑似地震」。

有居於太古城的張小姐表示，當時已入睡，不過都「震醒咗」，因為擔心初生嬰兒受影響，她表示「好彩bb無喊好醒」。

事實上多個討論區及社交平台都有市民反映同樣情況，亦有網民笑指由於已是凌晨時分，一度以為自己「撞鬼」。

▲ 紅點為廣東惠州市惠東具海域（取自中國地震台網）

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：鄧凱文、伍瑋瑋