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【12卡退役】東鐵綫12卡車將退役　義工化扶手為健身器材贈長者

社會 08:00 2022/03/14

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港鐵已將部分退役卡車的部件捐給有需要機構，其中扶手吊環更改成長者家中的健身工具。（港鐵提供圖片）

東鐵綫過海段將於今年6月至7月通車，並全改用9卡列車，屆時陪伴港人31載的12卡列車將會退役。由去年起，港鐵已將部分12卡車退役，拆除的其中75組部件已捐給有需要機構和長者中心，其中扶手吊環更「變身」成老友記家中的健身工具。

港鐵又透露，擬在今年下半年推出退役列車活化計劃，邀請團體共同研究善用退役列車方案。至於會否為12卡車的退役舉辦紀念活動，港鐵公司稱疫情下難以確實安排活動，如有任何安排，會及早通知。

東鐵綫服務港人多年，其列車在數十年來不斷演變。在1982年，九廣鐵路英段（東鐵綫前身）引入英國製的電氣化「都城嘉慕列車」，後來分別在1989年和1991年將列車轉為6卡和現時的12卡。

12卡列車至今服務港人31年，如今亦要到退役之年，最後一架12卡列車，將會在東鐵綫過海段通車前退役。現時已有部分12卡列車提早退役，港鐵公司鐵道車輛維修總經理李劍雄指，至今港鐵已捐出59組四人座椅、11組吊環扶手及車廂部件和5組車廂扶手，惠及十多間機構、學校和長者中心。

負責回收工作的港鐵公司總工場經理兼港鐵義工隊主席梁偉文表示，一年前已在考慮如何善用拆除下來的組件，當時剛巧經過公園，看見長者運動設施的握柄類似列車上的吊環扶手，遂決定將部分拆卸的組件改裝成家居健身器材。

他介紹指，義工隊成員利用列車上的扶手、車門滑輪、車門膠帶和吊環扶手，到訪10多位長者家中改裝成家居健身器材，希望長者在疫情下，能安在家中運動。

港鐵已將部分退役卡車的部件捐給有需要機構，其中扶手吊環更改成長者家中的健身工具。（港鐵提供圖片）

列車上並非所有組件均能回收再造，李劍雄表示，列車主要由鐵和鋁組成，港鐵公司將會把無法回收的部分交由承辦商處理，雖然未能透露具體處理方法，但承諾會是環保的方法。

被問及會否為12卡車的退役舉辦紀念活動，港鐵公司稱疫情下難以確實安排活動，如有任何安排，亦會及早通知。李劍雄又透露，擬在今年下半年推出退役列車活化計劃，屆時將邀請不同團體共同研究善用退役列車方案。

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記者：陳梓蔚

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