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【社區重建】市建局推「樂齡安居」計劃　助重建遷徙長者度身裝修新居

社會 06:00 2022/03/14

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李婆婆患眼疾且行動不便，義工指導她使用設有紫外綫殺菌功能的電動升降晾衣架。（市建局圖片）

不少舊樓正進行重建，原有長者住戶要遷到新居難免不便，市區重建局推出「樂齡安居」家居改善計劃，為有需要遷居長者度身裝修家居。有受助長者因眼疾且行動不便，義工遂為她加裝電動家具，減輕做家務時的不便和痛楚。

市建局兩年前與聖公會福利協會、建造業關懷基金綜合服務中心合作，推出樂齡安居家居改善計劃。68歲的泰裔長者李婆婆是受助人之一，她本身患有急性青光眼及白內障，近日才完成手術，數年前更曾在舊居跌倒入院，至今膝頭腫痛、行動不便。

她原居於九龍城一間劏房，去年12月獲編配到深水埗的公屋單位，考慮到李婆婆雙膝關節有腫脹問題，義工隊為她安裝了電動晾衣架，讓她以最少的動作便能掛取衣物。

此外，為便利患有眼疾的李婆婆，衣櫃、廚櫃等較暗的地方，均加裝了照明設備；扶手和燈掣亦用了鮮明的顏色，方便她辨認位置。

另一位受助人是75歲的張婆婆，她原居於土瓜灣的劏房，去年獲安置到深水埗的公屋單位。由於她曾跌倒受傷，至今行動不便，團隊特意填平沐浴間與地台之間的高低差距，以免她再次絆倒。為照顧張婆婆入廚的愛好，團隊在新居廚櫃增設了油壓式層架，即使身形矮小的她，亦毋須大動作取放調料。

適切的家居環境，以及配置合適的家具。至今共有10戶長者參與計劃，其中8戶的家居改善工程已經完成。

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記者：陳梓蔚

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