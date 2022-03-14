【封區檢測】屯門友愛邨愛禮樓揭180宗初陽及39宗待定個案　約12.5%住戶中招【不斷更新】

▲ （林宇翔攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，看不到疫情有開始向下趨勢，呼籲市民切勿鬆懈。

【13:43】屯門友愛邨愛禮樓約12.5%住戶染疫

政府昨日圍封屯門友愛邨愛禮樓，並於今午約1時30分完成強制檢測行動，其間1,438名身處「受限區域」內的人士接受檢測，其中發現180宗初步陽性檢測個案和39宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約770戶，當中36戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:00】觀塘順安邨安群樓約20.5%住戶染疫

政府昨日圍封觀塘順安邨安群樓，並於今午約1時完成強制檢測行動，其間370名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現76宗初步陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪222戶，當中21戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:05】黃大仙竹園南邨麗園樓約9.08%住戶中招

黃大仙竹園南邨麗園樓今日中午約12時完成強制檢測行動，共有約760人接受了檢測，當中共發現69宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約400戶，當中31戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:35】屯門友愛邨愛信樓約13.3%住戶中招

屯門友愛邨愛信樓其間約1410名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現188宗初步陽性檢測個案和39宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約730戶，當中約70戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:01】屯門翠寧花園第3座約5.8%住戶中招

屯門翠寧花園第3座其間704名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現41宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、消毒用品包和尚待入院或隔離設施時的健康建議，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中19戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組