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【封區檢測】深水埗蘇屋邨劍蘭樓圍封強檢　觀塘順利邨利溢樓揪67宗初陽及20宗不確定【不斷更新】

社會 15:04 2022/03/14

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熱門 1萬消費券 快速檢測 家族榮耀 抗疫資訊通 940920 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（林宇翔攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測；衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，看不到疫情有開始向下趨勢，呼籲市民切勿鬆懈。

【15:00】深水埗蘇屋邨劍蘭樓圍封強檢

深水埗蘇屋邨劍蘭樓污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午三時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日上午約11時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:00】觀塘順利邨利溢樓約9.05%住戶中招

觀塘順利邨利溢樓下午約2時30分完成強制檢測行動。其間約740名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現67宗初步陽性檢測個案和20宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約480戶，當中約55戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【14:35】觀塘順利邨利富樓圍封強檢

觀塘順利邨利富樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午2時30分起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上9時前接受檢測。政府目標是在明日下午約1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【13:43】屯門友愛邨愛禮樓約12.5%住戶染疫

政府昨日圍封屯門友愛邨愛禮樓，並於今午約1時30分完成強制檢測行動，其間1,438名身處「受限區域」內的人士接受檢測，其中發現180宗初步陽性檢測個案和39宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約770戶，當中36戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:00】觀塘順安邨安群樓約20.5%住戶染疫

政府昨日圍封觀塘順安邨安群樓，並於今午約1時完成強制檢測行動，其間370名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現76宗初步陽性檢測個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪222戶，當中21戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:05】黃大仙竹園南邨麗園樓約9.08%住戶中招

黃大仙竹園南邨麗園樓今日中午約12時完成強制檢測行動，共有約760人接受了檢測，當中共發現69宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約400戶，當中31戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【11:35】屯門友愛邨愛信樓約13.3%住戶中招

屯門友愛邨愛信樓其間約1410名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現188宗初步陽性檢測個案和39宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約730戶，當中約70戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【10:01】屯門翠寧花園第3座約5.8%住戶中招

屯門翠寧花園第3座其間704名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現41宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
 
就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、消毒用品包和尚待入院或隔離設施時的健康建議，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中19戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。另外，政府共檢查了239人的檢測報告，發現有兩人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

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