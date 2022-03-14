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【香港地震】鄭秀文被震醒驚魂未定拍片求證　On仔誤以為「大腦搖晃」是確診後遺症

娛樂 10:38 2022/03/14

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不少藝人凌晨感受到地震。

廣東惠州市惠東縣海域於凌晨2時半發生4.1級地震，震央位於香港東北偏東約92公里。天文台接獲逾8千名市民報告，不少港人感受到震動，甚至睡夢中搖醒。

樂壇天后鄭秀文於立即在凌晨於個人社交網站即發文，表示：「Feel到地震，差不多响凌晨2:30am，床有郁動兩三吓…#你哋有冇feel到？#地震#以為自己feel錯」片中她躺在床上嚇得目瞪口：「嘩，係咪地震？」似乎驚魂未定。

連詩雅留言謂感受到，導演彭秀慧力證不是幻覺，葉佩雯坦言個心離一離。

【凌晨地震】多區居民凌晨表示感受震感　市民：震動了幾秒

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On仔以為確診後遺症

此外，C AllStar成員陳健安（On仔）早前不幸確診新冠肺炎，快速檢測第10天後才呈陰性，曾出現嚴重喉嚨痛、頸痛、失去味覺等症狀，可謂大病一場。

現已康復的他凌晨也感到震動，他一度誤以為確診後遺症，更開Post求證：「我Feel到，你feel到？以為係新確診後遺症，大腦搖晃。」

【第五波疫情】On仔確診新冠肺炎　陳健安憶述個人出現症狀先後次序

最新影片推介：Anson Lo專訪

麥明詩理性分析

同樣在睡夢中的黃建東也被震醒，並幽默發文問網民：「有冇人啱啱feel到地震？我以為有鬼搖我張床，嚇得我吖。直至原來全個香港都feel到。」

而向來美貌與智慧並重的「十優港姐」麥明詩，雖然被地震嚇一嚇，但仍理性地蒐集相關資訊，了解狀況，她發文問大家：「有冇人好似我一樣剛剛嚇親😪#網上未FC內地資訊 vs #分析緊嘅香港天文台#還我emergencyalert」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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