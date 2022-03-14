【為港爭光】古天樂投資動畫橫掃安妮獎　《一家人大戰機械人》奧斯卡行情看漲

▲ 古天樂投資兼任監製動畫《一家人大戰機械人》為港爭光。

由古天樂投資兼任監製動畫《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs. The Machines)在Netflix播出以來就大受好評，而在昨日於網上舉行被視為「動畫界奧斯卡」的安妮獎（Annie Awards），《一家人大戰機械人》更橫掃8個大獎，令影片在今屆奧斯卡提名最佳動畫的行情再被看好。

《一家人大戰機械人》在「安妮獎」共獲8個獎項，包括包括最佳動畫電影、導演、劇本、前接、視效、造型設計、製作及配音共8個獎項，打贏了迪士尼製作的《魔法奇幻屋》（Encanto），成為此獎項的電影部分的大贏家。

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奧斯卡前哨戰

由於安妮獎一向被視奧斯卡的前哨，過去11屆的安妮獎名單，共有7部最佳動畫成功在奧斯卡同時得獎，包括去年的《靈魂奇遇記》（Soul），因此《一家人大戰機械人》「奪金」呼聲提高。

《一家人大戰機械人》故事講述科機械人發動智能叛變，要統治世界，人類面臨世界末日之際，平時超多拗撬的一家四口家庭再加一隻愛犬，陰差陽錯下肩負對抗機械人的救世任務。

此片並跟荷里活的哥倫比亞影業（Columbia Pictures）及索尼動畫（Sony Pictures Animation）聯合出品。

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全球共獲36個大獎

影片於去年4月於Netflix上架，備受好評，至今在各地電影頒獎禮共獲選36個獎項，包括去年12月已在被譽為奧斯卡重要指標的紐約影評人協會獎（The New York Film Critics Circle）獲得「最佳動畫電影」。

▲ 丹麥動畫《無處安心》是黑馬。

不過，今年另一齣動畫黑馬是來自丹麥的《無處安心》（Flee），影片講述主角由阿富汗逃亡到丹麥的驚險過程。

至於迪士尼《魔法奇幻屋》，則在剛舉行的「英國奧斯卡」BAFTA贏了最佳動畫，故3片在3月27日的奧斯卡也有一番競爭。