【全民檢測】深圳今起展開三輪全民檢測　林鄭月娥：本港今未有能力全民檢測【不斷更新】

▲ 行政長官林鄭月娥。

本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（14日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。

【12:05】

至於社交距離措施方面，行政長官林鄭月娥表示，目前不打算再收緊社交距離措施。她說，現行社交距離措施為疫情以來最嚴謹，不會再貿然推出新措施，認為亦要考慮社會及市民的接受程度，又指現時不是放寬的時候，希望市民可以忍耐，減少聚會及外出。即看：【下一頁】

【11:58】

行政長官林鄭月娥表示，過去兩年的抗疫方面，港府用盡所有資源及能力保護港人安全，惟Omicron的出現後，不少地方都受到影響。她又說，已用了一年多時間希望市民打針，惟因過去一年的確診數目較少，不少人對疫苗有憂慮，導致長者打針的比率較低。

藥物方面，她表示港府一直支援醫管局買藥的工作，又感謝兩間藥廠的協助，其中默沙東的藥物已經全部抵港而輝瑞的藥物也會陸續抵港。

【11:57】

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，視乎藥物的供應才可決定可否讓病人「揀藥」，另也會視乎病人的情況及醫生的臨床決定。

【11:56】

行政長官林鄭月娥表示，本港已成功購入相當足夠數量的新冠口服藥物，如藥物不足夠仍會繼續購買，又希望當局可以廣泛使用有關藥物，指本港在抗疫時從不缺錢，更會是「爭買藥物」。

【11:52】

食物及衞生局局長陳肇始表示仍有7個長者暫托中心，除了有2間私院希望可在本周內開展2個長者暫托中心外，其他醫院也在了解有關情況看是否可以承接；另指長者暫托中心稍後也會有中醫服務提供。

【11:50】

行政長官林鄭月娥指，兩個長者暫托中心分別在彩雲道及石硤尾體育館，又指上次與私院會面希望他們承接中心，現時得知已有2間醫院願意承接長者暫托中心，強調現時最缺乏的是照顧員，因目前招聘的人手不足以啟動有關設施。

【11:49】

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，目前已在老人院舍及門診等，已經使用1600個療程，指現時除了要開口服藥外，也要盡快為他們作疫苗接種。政府新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，瑪麗醫院有300多個案已使用莫納皮拉韋，8成病情穩定無惡化，2成仍有肺炎。

【11:45】

醫管局行政總裁高拔陞表示，過去一周已與內地抵港的專家作出商討，在治療及觀察方面是非常相似，相信合作的問題不題，至於病歷記錄方面當局也已安排中文輸入方法，又指兩地醫護在中英文的運用也很好。

【11:45】

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，自然感染病毒就好像一支強力的針，產生的抗產不少於6至9個月。而感染Omicron可保護不受Delta病毒攻擊。

【11:40】

醫管局行政總裁高拔陞表示，亞洲國際博覽館有多個展館作治療設施，初步估計會集中在亞洲國際博覽館作協同模式。

【11:30】

林鄭月娥表示，今波疫情最高的檢測量是每日20至30萬，且出現了滯後，亦有出現大部分人排隊檢測，不少市民憂有交叉感染，故港府已加強抗疫能力，惟本港未有能力如深圳一樣作全民檢測。

內地醫護團隊方面，她表示有關團隊由衞健委牽頭，指2月底行會通過規例，緊急法下做規例針對新冠肺炎豁免人員項目一些規定，強調內地醫護團隊有堅實的法律基礎，如要用於2000多張病床，可能需要數千人，惟醫管局指可採用協同模式。

【11:20】

政府新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，高危人士包括70歲或以上、未完成接種疫苗（科興須打3針，復必泰須打2針）；70歲以下未完成接種且有長期病患。

他表示輝瑞帕克斯洛維德（Paxlovid）的藥物效用較高，12歲以上人士可用，惟相對會有藥物的相互作用，包括膽固醇藥物，而該藥物也會影響肝酵素。

另外，默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）不可用於懷孕、餵奶人士，更可用透過胃喉餵飼的人士。由於藥物現已使用，有部分病人亦已服用，可顯示藥物可防止重症或肺炎，而整體效用非常好。未來會在指定診所、部分私家醫院、私家診所也會有。

【11:20】

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，兩款藥可以牽制到病毒繁殖，最好是病發5天以內，其中血含氧量94%以內就適合使用，院舍及指定診所亦可以盡快使用。即看：【下一頁】

合適的人士包括70歲或以上、有長期病患，例如糖尿病、肥胖、體重指標超過30以上、免疫系統失調人士，例如腎衰竭、肺部長期病患等，以及未完成接種新冠疫苗的人士。



默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）：懷孕、餵奶人士不可用，會影響骨及軟骨，18歲以上才可用，副作用，肚瀉頭痛皮膚出診作嘔作悶，即使有腎衰竭藥物仍然可以安全使用，可減入院風險達3成。



輝瑞帕克斯洛維德（Paxlovid）：臨床數據顯示即使是懷孕、餵奶人士都可以使用，沒有明顯的問題出現，常見副作用是肚瀉、血壓高、肌肉痛，如腎功能非常差就不合適使用，如本身有肝功能衰竭也不合適使用，而且小孩12歲或以上都可安全使用。

【11:10】

醫管局行政總裁高拔陞表示當局早前已讓部分病人服用新冠口服藥莫納皮拉韋（Molnupiravir），稍後也會用帕克斯洛維德（Paxlovid），另開始了在指定診所處方有關藥物，多數用於風險較高的病人。

另外，他又公布指定診所也會增至23間，會預留一半籌號予高風險病人，每日籌號增至4300個。至於指定醫院方面，他又表示，伊利沙伯醫院的急症室服務已回復至往日的水平，達約360人次；另外現時公院有1.1萬張病床集中照顧新冠病人。即看：【下一頁】

【11:00】

行政長官林鄭月娥表示，深圳市今日起開展3輪全民檢測，她相信在中央的領導下可以控制好疫情，又感謝深圳市政府確保供港的物資，指兩地政府已啟動了在幾個口岸有接駁點，包括皇崗口岸。

藥物的供應方面，醫管局早前已購入兩款抗新冠口服藥物，包括默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir），用於病情有惡化風險的病人，以及輝瑞（Pfizer）新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid），其中帕克斯洛維德（Paxlovid）首批次今日亦會抵港，其他批次會在未來兩三個月抵港。

另外，她表示向中央請求派內地醫療團隊抵港協助治療，上周也有約16人抵港參觀治療設施，而中央也會正式分批派出人員抵港參與治療新冠病人工作，其中首批75人會今日抵港，而本周內會再有多300人來港。

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記者：TOPick港聞組