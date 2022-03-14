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【第五波疫情】今波疫情錄逾4000宗死亡個案　死亡率增至0.58%

社會 16:38 2022/03/14

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（湯致遠攝）

本港第5波疫情嚴峻，每日確診個案均達剷萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午出席記者會交代本港最新疫情。

本港今日（14日）累計第五疫情有逾60萬宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日於記者會上指出，今波累計死亡個案共4066宗，涉及1559女及2507男，年齡介乎11個月至112歲。

死亡個案中的死亡率為0.56%，80歲以上是9.44%。死亡個案中，有95.5%為60歲以上，約87％為70歲以上，有70%為80歲以上。已打針的死亡率是0.08%，未打針是1.86%，相差20多倍。至於長者方面，已打齊針的死亡率是2.89%，而未打針的死亡率是逾12％。

至於院舍方面，昨日共收到11宗報告指有院舍職員及院友確診，包括4宗殘疾院舍及7宗老人院舍，牽涉46名員友及2名員工，至今共270個殘疾院舍及752個老人院舍有影響，分別佔80％及90％，共34373名院友確診及9263名員工確診。

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記者：郭詩詩

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