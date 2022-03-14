【第五波疫情】當局指所有在施工階段政府工程合約　允延長最多6個月額外工期

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發展局今日（14日）公布，考慮到第五波疫情對發展及建造業界的影響，決定延長政府工程合約工期及私人發展項目於地契內的建築規約期限。

局方指，所有在施工階段的政府工程合約，會以彈性方式處理承建商因這波疫情影響而提出的延長工期事宜，授予最多6個月的額外工期；及所有截至今日尚未履行建築規約的地契，其原有規約期限可免補地價延期最多6個月。



政府工程合約及地契一般載有條款訂明完工期限，以確保項目準時完成。若出現延誤，工程承建商或地契承租人須申請延期及可能須支付賠償金或補地價。政府理解這些項目的推展工作環環緊扣，無論是項目設計、人手調配、物料供應，以至建築過程，任何一環遇上障礙均可能影響項目進度。



局方稱，上述措施旨在為業內各專業及各承建商及早提供確定性，以減低現有的合約工期和建築規約期限可能對他們造成的困擾和壓力，亦可提供額外緩衝，讓業界和負責審批的政府部門有更大空間應對疫情及參與抗疫工作。期望獲延期的承建商及地契承租人合情合理地處理他們與其他合約方的期限事宜，讓各個環節的持分者都能受惠於政府的延期措施。



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責任編輯：余思嵐