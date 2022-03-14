【新冠口服藥】輝瑞首批口服藥今抵港　私院診所如收新冠病人可處方兩口服藥

▲ 港府購入輝瑞（Pfizer）公司研發的帕克斯洛維德（Paxlovid）（路透社資料圖片）

本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（14日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。今日出席的官員包括食物及衞生局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞。即看：【下一頁】

由默沙東公司研發的莫納皮拉韋（Molnupiravir）目前已在使用；另一款為輝瑞（Pfizer）公司研發的帕克斯洛維德（Paxlovid），首批次將於今日到港。口服藥將於醫管局指定診所使用，如私家診所或私家醫院，接收新冠病人，當局亦會協調分派藥物。目前已在老人院舍及門診等，已經使用1600個療程；至於在瑪麗醫院就有300多個案已使用莫納皮拉韋，8成病情穩定無惡化，2成仍有肺炎。

港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌就兩款藥物的藥效作解說。他指出，兩種口服藥均可牽制到病毒繁殖，適用於輕症人士，而且愈早用愈用。合適使用的人士，包括有較高危人士，即70歲或以上、有長期病患，例如糖尿病、肥胖、體重指標超過30以上、患免疫系統失調人士，例如腎衰竭、肺部長期病患、癌症等，以及未完成接種新冠疫苗的人士，即未打齊3針科興及兩劑復必泰疫苗。

許樹昌指，輝瑞研發的藥物為蛋白酶抑制劑，適用於正懷孕、餵哺母乳的人士，臨床數據顯示沒有嚴重問題出現；12歲以上人士亦適用。但如病人腎功能或肝功能較差就不適用。用藥後常見副作用包括肚瀉、血壓高、肌肉痛等，藥廠的全球隨機調查顯示，用藥後可減入院及死亡風險近9成。

至於默沙東研發的口服藥，許樹昌指由於影響嬰兒生長，藥物不適用於正懷孕及餵哺母乳的人士；藥物亦用會影響骨及軟骨生長，因此只適用於18歲以上人士。而腎功能較差人士可以使用有關藥物。用藥後常見副作用包括肚瀉、頭痛、作嘔、出疹等。藥廠的全球隨機調查顯示，用藥後可減入院及死亡風險約3成。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅就說，輝瑞研發的藥物效用較強，惟藥物會影響肝酵素；至於默沙東的藥物可以透過胃喉造管供病人使用。 他指出，按目前當局使用的情況分析，染疫長者在發病早期使用藥物，可防重症及肺炎 。至於用哪一種藥，就要視乎病人情況。

行政長官林鄭月娥說，按保密協議，不可披露購買藥物數量、價錢等，強調數量相當足夠。



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記者：黃悅晴