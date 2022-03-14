【第五波疫情】中大料本港會有450萬至500萬人染疫　目前疫情或橫行2至3周

▲ （林宇翔攝）

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安今日（14日）表示，估計目前疫情狀況會橫行2至3個星期，估算每日確診人數要到5月底至6月初才回落到1000人，要回落至百人相信要去到6月底至7月初。

中大醫學院賽馬會公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安接受電台訪問時指，回顧過去本港數周疫情，隨著社交距離措施生效，再加上不同超市關門或只做外賣，街道上人流大幅減少，在過去4波疫情，當評估行動指標到達低水平，其實差不多去到過去的低水平，所以一般都會見頂，今次情況與上個月數學模型推算提出類似，3月初首兩個星期見頂，雖然見頂，但由於市民每日習慣確診數字過萬宗，稍稍會出現抗疫疲勞，打針人數上升，大家或對疫情感知風險下降，憂疫情反彈，但估計目前疫情狀況會橫行2至3個星期，死亡人數維持約200人，呼籲未接種疫苗的市民把握時間打針。

被問到疫情何時回落。他指估計本港會有450萬至500萬人受感染，7000至9000名患者死亡，單日確診數字要去到5月尾至6月頭，才會回落到約1000宗的水平，到6月尾至7月頭下降至約100宗。

他又補充，要做到本地零感染是有一定難度，包括採取任何干預措施，都不能百分百令所有人停下來，所以仍會有百多宗確診個案。

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記者：余思嵐