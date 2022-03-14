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【防疫措施】林鄭月娥：現行社交距離措施兩年來最嚴謹　目前未考慮「加辣」

社會 12:07 2022/03/14

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林鄭月娥說，目前未考慮「加辣」。（陳永康攝）

本港第5波疫情嚴峻，行政長官林鄭月娥今日（14日）繼續主持每日記者會，交代相關抗疫工作進展。TOPick緊貼疫情資訊，不斷更新。今日出席的官員包括食物及衞生局局長陳肇始及醫管局行政總裁高拔陞。即看：【下一頁】

林鄭月娥表示，目前不打算再收緊社交距離措施。她說，港府使用任何手段，都要汲取教訓及考慮本港目前疫情狀況，強調現時重中之重是減重症、減死亡，並積極加強治療、應用藥物及病床等。

她又說，現行社交距離措施為疫情以來最嚴謹，認為要考慮社會及市民的接受程度，不會再貿然推出新措施。

林鄭月娥指出，雖近日近日確診數字平穩，有下降趨勢，但強調現時仍不能放鬆，呼籲市民要繼續忍耐，減少聚會及外出。

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記者：黃悅晴

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