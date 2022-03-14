【新冠治療】院舍長者打復必泰及確診5日內服口服藥　何栢良指同降染疫後死亡率

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港第5波疫情嚴峻，公務員事務局長聶德權表示，規模較小的院舍，未必可以安排即場稀釋及接種復必泰新冠疫苗。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良認為，接種復必泰並非不可行，只是當局不實行，建議市民安排院友家屬到疫苗接種中心打復必泰，降低感染新冠病毒的死亡率。

何栢良今日（14日）在商台節目表示，對聶德權的說法感到可惜，指英國及新加坡等多個國家及城市都能夠為院舍長者接種復必泰，形容是「非不能也，實不為也」。他建議政府讓院友及家屬，可以選擇到附近的疫苗接種中心打復必泰。

何栢良認為，院舍長者應該選打復必泰，指已有科學數據證實、世衞亦已採納，即打兩針復必泰的效用，好過打三針科興，能大幅降低長者染疫後的死亡率。

他又指出，現時整體741萬人口完成基本疫苗接種只有5至6%，不是基於兩針來計算的73%；60歲以上長者最高危組別，完成基本疫苗接種佔整體人口41%，3至11歲的兒童是0個零分比完成基本接種，在疫情廣乏爆發時，想減低重症及死亡率新冠口服藥將扮演很重要的角色。

至於每日有多少高危人士需要用藥，他按現時本地60歲以上長者有203萬人口來計算，當中完成基本接種後感染新冠肺炎的死亡率相當高，以輝瑞口服藥的臨床數據為例，相關群組的服藥人數約5000至6000名，因此相關人士感染後盡快服藥是有必要的，強調越早服用效果越好，由檢測陽性當日計起5日內服用功效最明顯，死亡率能降低9成。

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責任編輯：陳麗娜