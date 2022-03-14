【內地醫護】當局指相關人員先到亞博及北大嶼山醫院工作　已統一兩地治療手法

▲ （曾耀輝攝）

本港新冠疫情持續，今日（14日） 行政長官林鄭月娥連續第6日主持記者會，與食物及衞生局局長陳肇始、醫管局行政總裁高拔陞、港府專家顧問許樹昌、政府新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅交代，加強治療新冠病人的措施，包括定點醫院及兩款新冠口服藥物。

港府要求內地醫療團隊抵港支援，早前先後到北大嶼山感染控制中心等視察，今日中央決定安排內地醫療人員抵港支援，首批75人涉醫護、輔助醫療人手及病人支援人員今日抵港，本周內另一批約300人團隊會抵港，當局預告會陸續有內地醫護抵港。

林鄭月娥補充，由內地衞健委帶領的醫療團隊將抵港加入抗疫，2月底行政會議修改「緊急法」規例容許內地人員及項目可在港工作，預計相關人員在亞洲博覽館社區治療中心及北大嶼山香港感染控制中心工作，她稱上述兩個醫療地點共有2000多張病床，需要數千名醫療人員支援，考慮採用協同模式安排兩地醫療人員合作。

內地醫療團隊如何參與本地抗疫工作，高拔陞指，過去一周與內地醫療專家協商，就臨床管理、臨床觀察、藥物治療及病人護理方面有深入討論，兩地治療方法及觀察非常類似，例如甚麼情況下需要靜脈注射、處方的藥物、如何使用氧氣、維生指數的觀察，基本上均根據國際指標，相信兩地合作不會出現大問題。

不過在醫療程序上有分別，如醫療紀錄的處理，本港通常使用英文，內地則使用中文較多，不過問題已解決，因電腦系統已安排中文輸入法，再者兩地醫療團隊的語文運用非常暢順。他強調，雙方會小心處理治療過程，重申醫療人手增加一定可以有助病人得到治療。

醫管局會與上述團隊在亞博合作，集中進行救治工作，亞博有數個展館被借用成為社區治療設施，因早前醫療人手較緊張，病人類型由較年輕有自理能力，變作現時主要需要護理的長者，所以該局需要更多人手才能善用地方及資源救治病人。在內地醫護抵港初期，醫管局會採取協同模式，安排兩地醫療人員在亞博工作。

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記者：陳麗娜