【新冠疫苗】染疫後抵抗力或比接種疫苗更高　劉宇隆重申非鼓勵市民感染

▲ 染疫後抵抗力或比接種疫苗更高，劉宇隆重申非鼓勵市民感染。（資料圖片）

​衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會昨日（12日）聯同港府專家顧問團進行網上會議，暫擬共識建議免疫功能正常的人士，如在受感染前已接種兩劑或以上的科興或復必泰疫苗，康復後無須再次接種；未完成接種兩劑疫苗的人士，則可按其年齡及感染前曾接種的劑數，在康復後接種最多兩劑。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早（13日）出席電台電目時表示，接種後感染的抵抗力會比單純接種疫苗更高，可視為「上天賜予的第三針」，但重申並非鼓勵市民感染，以感染獲得抵抗力是絕對錯誤的觀念。

劉宇隆指出，本地及外地文獻均發現染疫一次所得到的抵抗力最少等於一針，若於染疫前已打兩針，康復後抵抗力會比打三針更佳。他解釋，現時常說的抗體只認「S蛋白」，會比較狹隘，但病毒仍有其他抗原。而染疫後所得的抵抗力不但更廣闊，亦更為長久，可稱之為混合免疫，抵抗力包含人類製造的疫苗及「上天賜予的一個感染」，比打疫苗更優勝。

惟劉宇隆重申並非鼓勵市民感染，因感染會有死亡，香港過去數星期已大受創傷，大批老人或長期病患染疫離世，以感染獲得抵抗力是絕對錯誤的觀念。他呼籲市民要盡快接種，若無可奈何之下感染Omicron，就視為「上天給我的第三針」。他又強調，現時要糾正政策上的認知，科興要打3針才能完成基本接種要求，而復必泰則要打2針。

現時每日新增確診維持在2萬至3萬餘宗。劉宇隆強調，市民不能掉以輕心，誤以為上到頂便會回落。他指出疫情很可能會在較高的水平橫行一段時間，最低是2萬至3萬，上限則是4萬至5萬，橫行一段長時間才會有回落，但即使回落亦不長久。他形容最簡單直接的訊息便是：「有排都唔能夠安樂，要努力再努力。」

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記者：黃穎津