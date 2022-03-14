【留家抗疫】楊茜堯晒湊仔日常　羅子溢一個原因不在子女面前表露負面情緒

▲ 在單親家庭成長的羅子溢，不會在子女面前表露負面情緒。

香港第5波疫情仍然嚴峻，TVB正在播出的《家族榮耀》楊茜堯（前名楊怡）和羅子溢（前名羅仲謙）夫婦夫妻檔上陣，劇中他們是叔嫂關係，現實中是恩愛夫妻，近日他們不約而同在社交網分享湊仔日常，楊茜堯表示疫情期間要坐定定，而羅子溢趁住不用見人，連鬚都不剃，留住鬚湊細仔，男人味大爆發。

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42歲楊茜堯與羅子溢結婚5年，去年兩人在內地拍完電視劇《家族榮耀》後回港，其後楊茜堯去年12月秘密產子，湊成一個「好」字，不過香港隨即爆發第5波疫情，現在細仔3個月大，為免受感染，一家四口留家抗疫，羅子溢更上載自己湊小朋友的日與夜，早上為大女剪指甲，夜晚餵細仔食奶嘴，羅子溢更冧爆說：「每天聽得最多的就是爸爸爸爸」相信是2歲的大女每天都在家大叫「爸爸」。老婆楊茜堯亦分享一張大女錫細佬的相：「大家都很忙，沒空，讓我來照顧你，細佬哥！」一對仔女相當可愛。

夫妻相處之道

在單親家庭長大的羅子溢自從與楊茜堯結婚後，無時無刻都以家庭為重，他曾在訪問中表示因為小時候父母經常吵架，他跟家姐經常躲在房間，所以現在絕不在子女面前表現負面情緒，不想讓他們擁有他相同的童年。而羅子溢都以「家和萬事興」為家庭宗旨，他曾笑言自己都想做大男人，但好自然就會讓老婆，在初相戀階段更被朋友笑「有異性冇人性」，他曾在訪問中透露有「不成文規定」：



每次有衝突，我都會首先「釋出善意」，緩和氣氛氹番佢。其實喺太太身上，我先真正學識兩性相處之道，好似我好性急，嘈交一定要即刻解決，係佢教曉我要先冷靜，有時愈急解決就愈大鑊，將件事擺番1、2日再處理，效果反而更理想。

雖然聽上去羅子溢似「小男人」，但其實楊茜堯都有自己一套夫妻相處之道，她曾在社交網說：

兩個人相愛，不是因為你多喜歡對方的優點，而是你能否容忍對方的缺點，夫婦相處之道。



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責任編輯:陳麗薇