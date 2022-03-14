【MIRROR成員】Anson Lo新歌MV出Dance Version　教主：繼續努力工作養教母

MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）早前推出本年度首支個人單曲《Mr. Stranger》，MV上架只約兩星期，現已衝破5百萬點擊率，氣勢如虹！

今日（3月14日）是白色情人節，教主更送上《Mr. Stranger》MV的Dance Version，相信一眾神徒於日前看到新MV預告已經「心心眼」了。

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推出Dance Version

《Mr. Stranger》Dance Version將於今晚（3月14日）晚上8時於MIRROR Youtube Channel首播，在18秒Dance Version黑白色調預告中，教主與舞蹈員獻上勁舞、做出歌曲招牌吸血鬼爪牙的手勢，令一眾神徒留言表示期待！

教主早前就上載過爲《Mr. Stranger》拍攝的小玩意，就是與一眾舞蹈員帶來的特別版舞蹈，也算替一眾神徒「止止渴」吧！

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教主：努力工作養教母

教主平日不時也會於深夜於Instagram限時動態上載媽媽（教母）替他準備的窩心晚餐，教主昨晚就上載一碟菜飯，寫道：「是日完～最近有種感覺，教母應該要開餐廳⋯⋯」，後來又上載一張「黑底白字圖」：「然後這想法一閃即逝 教母繼續享受退休生活比較好」，接著再補上一句「繼續努力工作養教母 」，十分孝順！

教主曾於今年教母生日正日時發文感謝教母：「知道最近的日子，你很擔心我，擔心我太夜歸家，擔心我拍電影的情緒，擔心我對新歌的著緊，每一晚你也依然堅持在我踏入家門口時走出客廳見我，哪怕只是閑聊幾句」。他又稱「新一年，但願你不用再為我太操心，我會好好照顧自己，努力做好表現給你看，讓你自豪」。

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IG粉絲人數成MIRROR第一

MIRROR成員人氣強勁，各成員的Instgaram粉絲人數也會被網民所討論，也正正是人氣指標！在去年《大叔的愛》播出再加上「教主誕」，教主人氣急升， 其IG粉絲人數一度力壓姜濤稱王。而二人的IG粉絲人數都不斷穩步上升，截至今日早上11時，教主的IG粉絲人數爲72.3萬，稍稍超越姜濤的72.2萬。至於屬MIRROR成員IG粉絲人數第三位的是擁有57.3萬IG粉絲的呂爵安（Edan）。

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