【確診自救】急症醫生確診一周轉陰即重返崗位 記錄抗疫心得靠一招紓緩喉嚨劇痛

本港第五波疫情持續嚴峻，確診者急增，不少醫護人員亦相繼染疫。公立醫院急症科醫生鄺葆賢近日在社交平台分享確診經歷，稱有發燒喉嚨劇痛及咳嗽，她靠一招紓緩喉嚨劇痛症狀，目前已轉陰性重返崗位。

鄺葆賢在其社交平台上載自己一連8天的快速測試棒，講述染疫經過，她稱因為突然腰痛，下班後即接受快速檢測，半夜開始忽冷忽熱發燒，並喉嚨劇痛，

終於知差唔多每個嚟睇嘅病人講嘅喉嚨爆痛係咩事，係可以痛到醒同飆晒眼水嘅痛。

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她又稱，發病的頭兩三日自己都是進食與睡覺，喉嚨痛第三四日開始減少，後來會出現像鼻水倒流造成的咳嗽，夜晚一躺平就咳嗽。並而所有症狀會在晚上都會突然變差。

她分享到，自己睡前會服食「非類固醇消炎止痛藥（NSAID）」及「撲熱息痛（paracetamol）」，只要能入睡感覺就會變好。她又指，鹽水潄口對紓緩喉痛效果最好，

喉嚨痛鹽水浪口最有用，最痛個日係每一個鐘去浪一次。我自己喉嚨痛咗大約兩日，吞嘢無物理嘅阻塞但感覺痛，飲暖檸檬水幾好。至於咳嗽，夜晚咳開加濕機或者聞下暖水會好些。

此外，她亦不忘感謝朋友們在她染染時送上的關心：「多謝每個同事」、「多謝我嘅白血球」。

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責任編輯：羅嘉欣