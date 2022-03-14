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【聲夢傳奇】聲夢學員＋丘梓謙不斷被自稱「鏡粉」騷擾　花姐相信非真正MIRROR粉絲所為

娛樂 11:25 2022/03/14

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花姐終於發聲。

人氣男團MIRROR與女團COLLAR，以及姚焯菲（Chantel）和炎明熹為首的聲夢學員組成的女團After Class，自出道以來備受關注，各有粉絲支持。

近日有自稱是MIRROR和COLLAR的粉絲透過社交網工作聯絡方式，私下傳訊息滋擾Chantel的經理人和憑《愛．回家之開心速遞》模仿MIRROR人氣王姜濤受矚目的「蔥頭」丘梓謙。

該自稱「鏡粉」的粉絲聲言要出高價邀丘梓謙與日本著名AV女優三上悠亞拍成人影片外，又惡搞鍾柔美（Yumi），指她可提供「另類服務」。

而且另有平台指After Class的粉絲沒有禮貌，更直言她們永遠比不上MIRROR、ERROR、COLLAR，事件引起熱議 。

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【聲夢傳奇】聲夢學員任代言被狙擊　Chantel經理人丘梓謙被騷擾

聲夢學員與丘梓謙被狙擊

丘梓謙除了演出處境劇《愛．回家之開心速遞》，早前有份參與TVB推出的限定男團「Super Tiger」，人氣大增。

其實他已多次收到網民惡意留言，近日他有見恐嚇及攻擊性訊息愈來愈多，故暫時關閉IG的陌生訊息功能 。

《聲夢》經理人亦表明不容忍此等持續性滋擾及侮辱行為，為保護年輕歌手藝人、員工安全，不排除採取進一步法律行動。

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花姐發文相信鏡粉

由於事件引起關注，MIRROR經理人花姐（黃慧君）於昨日（3月13日）在網上連出兩個帖文，指相信真正的MIRROR及COLLAR粉絲不會做出此惡劣行為。

花姐分別寫道：「我深信真正MIRROR同COLLAR FANS，係唔會惡意滋擾任何人。」、「我相信你們，大家不用擔心。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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