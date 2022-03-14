【明星穿衣】BlackPink Jennie巴黎時裝騷解放螞蟻腰　吸Like逾5千萬撐韓國品牌

唔知係咪都響應「一人限聚」關係，地表最強韓國女團BlackPink的Jennie，日前單人匹馬出席巴黎時裝周，6日行程共發8個IG post，大部份附圖照片只得她一個人，或許這個原因，完全照顧廣大粉絲需要，將引以自豪「螞蟻腰」大解放，總共吸5,840萬like（最高一個有840萬like，平均每個post有730萬，勁！）可能大過忘形，在離開巴黎前明明CK內衣代言人的Jennie，腰間竟然出現另一品牌名字出現內褲上！

▲ 在韓國潮牌SCULPTOR官網中，這條裙是今季主打，售價為約$950（120美元），一千蚊樓下屬抵玩作！（圖片：IG@jennierubyjane／sculptor-worldwide.com）

原來，這個印上「SCULPTOR APPAREL CO.」的內褲，是來自本土韓國潮牌的22SS設計！其特別之處是一件連「內褲」設計的灰黑色直紋西褲，是今季品牌的重點主打！一直以來，Jennie都非常喜歡這個SCULPTOR韓國本土品牌，並跟其他外國潮牌mix and match！醒目之處，這是ready to wear的一部份，大概跟Calvin Klein內衣全球代言人沒牴觸，玩trendy都玩得這樣高明，難怪成為最紅全球潮流女王。

▲ 去時裝周是很累人的事，明明早上在巴黎，轉眼又飛到夏威夷，Jennie出席好友Simon Porte Jacquemus的時裝騷。（圖片：IG@jennierubyjane）

至於，令全球網民熱血沸騰（即最高like）的post，要說到Jennie出席另一法國潮牌Jacquemus於夏威夷舉行的22FW時裝騷，品牌設計師兼好友好識趣俾件shocking pink 兩件頭長裙給Jennie穿上，而她即發兩個名為「Le splash」和「Pink hawaiian girl」的IG posts，到現時共錄得1,660萬個like！

▲ 同樣與世界超屬份屬好友關係的Chanel，一身華麗型格造型，螞蟻腰大晒的最佳示範！（圖片：IG@jennierubyjane）

查實Jennie確實是一位很識做潮女，她一到埗巴黎，將當日與參與Chanel拍攝的幕後花絮，和一張在浴室身穿Calvin Klein上身內衣、輕解牛仔褲鈕釦惹人遐想的超性感圖片出post，立即吸780萬like！而跟她2月中所拍攝的一系列內衣廣告，可見其螞蟻腰完全無走樣！咁盡責代言人，CK又怎會詐型呢？

▲ 螞蟻腰那麼連辛苦練成，沒理由要收埋的吧？作為CK代言人，貼心的Jennie在今年時裝周大解放跟全球粉絲打氣。（圖片：IG@jennierubyjane）

記者：黃鑑江